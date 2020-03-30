Рада сегодня рассмотрит отставки руководителей Минздрава и Минфина, а также сокращение госбюджета, фото — "РБК-Украина"

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Повестка дня работы Рады на внеочередном заседании, которое состоится сегодня в 14.00, включает рассмотрение отставки руководителей Министерства здравоохранения и Министерства финансов, а также изменения в госбюджет на 2020 год.

Парламент может отправить сегодня в отставку министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Игоря Емца, назначить вместо них соответственно Сергея Марченко и Максима Степанова. Кроме того, Кабмин может получить и министра энергетики и защиты окружающей среды. Это место было вакантным еще с момента отставки правительства Алексея Гончарука. Министерство может возглавить Ольга Буславец.

Депутаты рассмотрят также законопроект № 3279, который вносит изменения в госбюджет-2020. Земельного законопроекта в повестке дня нет, как и так называемого «антиколомойского закона», запрещающего возвращать прежним владельцам национализированные банки. Но законопроект № 3260, который сегодня будет в Раде, предусматривает сокращение сроков подачи альтернативных проектов в законопроект о гарантиях невозврата банков бывшим владельцам. Это позволит ускорить рассмотрение правительственного предложения по «банковскому закону».

Вечером 29 марта в Раде состоялась встреча руководителей фракций и групп, правительства и парламента, на которой окончательно сформировали вопросы для рассмотрения. Повестку дня надиктовали кризис вокруг карантина, пандемия и признаки финансового кризиса, надвигающегося на страну.

Сегодня в Раде намерены рассмотреть законопроект № 3268 об обеспечении лечения коронавирусной болезни Covid-19, № 3275 — о дополнительных социальных и экономических гарантиях из-за распространения коронавирусной болезни Covid-19, № 3271 — об уголовной ответственности за контрабанду товаров противоэпидемического назначения, № 3276 — об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве на период карантина.

Рада примет и новый формат своей работы на период карантина. Речь идет о постановлении № 3278, которое бессрочно отменяет пленарные заседания до конца карантина, а также № 3277 — об онлайн-заседаниях комитетов Верховной Рады на период карантина.

Вчера президент Владимир Зеленский в новом видеообращении призвал Раду проголосовать за видоизмененный закон о земле на внеочередном заседании, что позволит получить поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долл.

В то же время руководитель фракции монобольшинства «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что 30 марта может состояться сразу два внеочередных заседания парламента.