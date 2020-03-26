«Антиколомойський закон» став яблуком розбрату в «Слузі народу», фото — Вісник

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Ракурс

«Антиколомойский закон», який подав у Раду Кабмін, став новим яблуком розбрату для фракції «Слуга народу». Частина нардепів монобільшості підтримала уряд, інша — подала альтернативні законопроекти, які протилежні за суттю до кабмінівського.

Ухвалити «антиколомойський» варіант вимагає МВФ, без грошей якого в умовах призупинення економічної активності в державі буде важко сподіватися на відновлення економіки. Рада директорів МВФ затвердить нову програму Києву тільки після ухвалення цього закону. Він покликаний усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи, і знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію «ПриватБанку».

24 березня Кабінет міністрів вніс проект закону № 3260 «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». Урядовий законопроект називають «антиколомойським», бо нині найбільше значення він має для державного «ПриватБанку» в протистоянні з колишнім власником — Ігорем Коломойським.

Депутати СН, які розуміють катастрофічність наслідків у разі блокування донорського фінансування, учора згуртувалися і виступили з відповідною заявою на підтримку принципового законопроекту. З подачі депутатки Анастасії Красносільської «слуги» започаткували ініціативу з хештегом #ніДефолту.

Декілька десятків депутатів (Олена Шуляк, Віталій Безгін, Єгор Чернєв, Анна Бондар та інші) закликали комітет з питань фінансів негайно розглянути, а колег проголосувати за законопроект № 3260, який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію «Приватбанку».

Інша частина депутатів, яких прийнято вважати групою впливу Коломойського, Олександр Дубинський (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН) і Ігор Палиця («Довіра»), подали альтернативні законопроекти, які тепер також зобов’язаний розглянути фінансовий комітет.

Дубінський та Палиця пов’язані з Коломойським своєю колишньою роботою. Обидва вони входять у профільний комітет із питань фінансів, податкової та митної політики, а Дубінський є заступником голови цього комітету.

Наразі тексти усіх трьох «альтернативних» законопроектів на сайті Ради відсутні, вони вказані тільки такі, що «одержані Верховною Радою і передані на розгляд керівництву». Відсутні й пояснювальні записки до них.

Максим Бужанський із СН у телеграм-каналі розповів, що долю таких рішень повинні вирішувати суди.

Питання не в Коломойському. Сама ідея, коли парламент законами підміняє суди, я вважаю, що це неправильно, — написав Бужанський.

Натомість в «Європейській солідарності» заявили, що в «пакеті МВФівських законів, зокрема про банки, і досі передбачена норма компенсації колишнім власникам „ПриватБанку“». Про це написала нардеп Ірина Геращенко під час засідання погоджувальної ради в парламенті 26 березня.

Передбачалося, що Рада розгляне «антиколомойський закон» на позачерговому засіданні сьогодні, але засідання перенесли, воно, ймовірно, може відбутися у суботу, 28 березня. Ситуація ускладнилася й тим, що частина нардепів інфікувалася коронавірусом, тому решта побоюється, що візит на позачергове засідання в Раду може бути небезпечним і для них.