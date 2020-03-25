Урядовий законопроект вчора з’явився на сайті парламенту, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n135735-ne-dopustyty-denacionalizaciyi-pryvatbanku-scho-peredbachaie-novyy-antykolomoyskyy-zakonoproekt.html

Ракурс

У новому «антиколомойському» урядовому законопроекті № 3260, опублікованому вчора на сайті парламенту, передбачена низка норм, які можуть не допустити повернення націоналізованого «ПриватБанку» через суд попереднім власникам, що є одною з ключових вимог продовження співпраці України з МВФ.

Хоча сам «ПриватБанк» в опублікованому тексті законопроекту не згадується, проте зазначається, що націоналізований банк не можна повернути колишнім власникам.

Для цього пропонується внести низку правок до базових законів, що регулюють банківські діяльність, а також до низки кодексів: Кодексу адміністративного судочинства, Цивільного кодексу, Кримінального процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Господарсько-процесуального кодексу.

Крім того, цей закон покликаний перешкодити можливості повернення на ринок банківських установ, щодо яких були рішення про визнання неплатоспроможними, про введення тимчасової адміністрації та ліквідації.

У пояснювальній записці цього законопроекту його автори, зокрема, скаржилися на правові прогалини, які сьогодні не дозволяють забезпечити ефективність виведення банків з ринку.

Зокрема, законопроект забороняє оскаржувати рішення Нацбанку щодо визнання банку неплатоспроможним та рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про введення тимчасової адміністрації та ліквідації, а також зупиняти судовими позовами роботу тимчасових адміністрацій і ліквідаторів чи нормативні акти, спрямовані на націоналізацію банку.

Водночас, власники націоналізованих банків отримають можливість домагатися в суді компенсації, але лише в грошовій формі.

Єдиним способом захисту прав осіб, які є (були) учасниками банку, та права і інтереси яких були порушені внаслідок виведення банку з ринку … є відшкодування завданої шкоди у грошовій формі, — наголошується в тексті законопроекту.

Також у власників буде можливість відшкодувати упущену вигоду, проте лише в разі, якщо вона не була врахована під час оцінки реальних збитків (вартості акцій).

З метою уникнення безпідставного збагачення учасників банків, законопроект пропонує запровадити норму, згідно з якою у день врегулювання банк повинен негайно сплатити/повернути будь-яку фінансову підтримку, надану Нацбанком як кредитором останньої надії. Зокрема, йдеться про рефінансування та стабілізаційні кредити.

Нагадаємо, голова Нацбанку Яків Смолій стверджує, що для отримання нового траншу від МВФ Україні потрібно, щоб Верховна Рада ухвалила два закони.