Не допустить денационализации «ПриватБанка»: что предусматривает новый «антиколомойский» законопроект

Правительственный законопроект вчера появился на сайте парламента, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n135735-ne-dopustit-denacionalizacii-privatbanka-chto-predusmatrivaet-novyy-antikolomoyskiy.html

Ракурс

В новом «антиколомойском» правительственном законопроекте № 3260, опубликованном вчера на сайте парламента, предусмотрен ряд норм, которые могут не допустить возвращения национализированного «ПриватБанка» через суд предыдущим владельцам, что является одним из ключевых требований продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

Хотя сам «ПриватБанк» в опубликованном тексте законопроекта не упоминается, однако отмечается, что национализирован банк нельзя вернуть прежним владельцам.

Для этого предлагается внести ряд поправок в базовые законы, регулирующие банковскую деятельность, а также в ряд кодексов: Кодекс административного судопроизводства, Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальний кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Хозяйственно-процессуальный кодекс.

Кроме того, этот закон призван помешать возможности возвращения на рынок банковских учреждений, в отношении которых были решения о признании неплатежеспособными, о введении временной администрации и ликвидации.

В пояснительной записке этого законопроекта его авторы, в частности, жаловались на правовые пробелы, которые сегодня не позволяют обеспечить эффективность вывода банков с рынка.

В частности, законопроект запрещает оспаривать решение Нацбанка о признании банка неплатежеспособным и решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о введении временной администрации и ликвидации, а также останавливать судебными исками работу временных администраций и ликвидаторов или нормативные акты, направленные на национализацию банка.

В то же время, владельцы национализированных банков получат возможность добиваться в суде компенсации, но только в денежной форме.

Единственным способом защиты прав лиц, являющихся (бывших) участниками банка, права и интересы которых были нарушены в результате вывода банка с рынка … является возмещение ущерба в денежной форме, — отмечается в тексте законопроекта.

Также у владельцев будет возможность возместить упущенную выгоду, но только в случае, если она не была учтена при оценке реального ущерба (стоимости акций).

Во избежание неосновательного обогащения участников банков, законопроект предлагает ввести норму, согласно которой в день урегулирования банк должен немедленно уплатить/вернуть любую финансовую поддержку, оказанную Нацбанком как кредитором последней надежды. В частности, речь идет о рефинансировании и стабилизационных кредитах.

Напомним, глава Нацбанка Яков Смолий утверждает, что для получения нового транша от МВФ Украине нужно, чтобы Верховная Рада приняла два закона.