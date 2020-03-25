В Антарктиде из-за коронавирусного карантина застряли украинские ученые, ресурсов на зимовку им не хватит

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В Антарктиде на станции «Академик Вернадский» вынуждены задержаться 24 группа украинских исследователей, которых из-за пандемии коронавируса и отмены авиарейсов, не могут сменить представители 25-й украинской экспедиции.

Одесский гидробиолог Андрей Зотов, который сейчас находится в Антарктиде, сообщил, что на станции работают две группы специалистов: 12 полярников (в том числе семь ученых — представители Национального антарктического научного центра, которые трудятся на «Вернадском» целый год и зимуют там же) и 17 исследователей-сезонников, прибывших в январе. Все сезонники и часть полярников, отработавших больше года, должны были отправиться домой, но из-за коронавирусного карантина пока это невозможно, пишет «Думская».

Издание отмечает, что 29 человек на станции не смогут перезимовать физически — не хватит ресурсов, поэтому Киев должен оперативно искать пути для возвращения ученых, поскольку времени осталось — лучшем случае месяц.

МОН и Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию «Академик Вернадский». Там 25-УАЭ должно сменить на станции своих коллег, которые работают на «Вернадском» уже около года, — отметили в профильном министерстве.

Здесь есть места, где тоже бурлит жизнь. Западное побережье вытянутого в сторону Южной Америки Антарктического полуострова является местом распространения хоть и не очень разнообразной, но довольно уникальной флоры, — говорит руководитель сезонного отряда украинской экспедиции доктор биологических наук Иван Парникоза.

Напомним, «Академик Вернадский» — это бывшая британская станция «Фарадей», переданная Украине в феврале 1996 года. Она расположена на мысе Марина острова Галиндез, в семи километрах от западного берега Антарктического полуострова. У наших биологов были и настоящие открытия. К примеру, собранные образцы бокелии — пресноводного ракообразного — позволили существенно пересмотреть общий ареал этого вида в регионе. Также найдены новые для района украинской станции виды и роды простейших, коловраток и ракообразных. Интересной находкой стали новые, сугубо пещерные виды беспозвоночных, открытые украинцами в ледовой пещере на острове Галиндез и расположенном в ней подледном озере.