Коронавирус уже на Волыни. Фото: Ракурс

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В Волынской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.

Болезнь обнаружили у семилетнего ребенка. На днях, 23 марта, мама с ребенком обратились к семейному врачу в амбулаторию. У девочки была повышенная температура воздуха, наблюдался кашель. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Волынской областной государственной администрации.

Медики провели ребенку экспресс-тесты на грипп, А и В, а затем провели анализ на полимеразную цепную реакцию на COVID-19 у ребенка и отца. Биоматериалы отправили в областной лабораторный центр. Уже 24 марта больницы получили положительный результат ПЦР на COVID-19 у ребенка.

По состоянию на сегодняшнее утро температура тела девочки 36,6, ее состояние здоровья удовлетворительное. Она находится дома, госпитализация пока не нужна. Девочка вместе с родителями изолированные.

В ОГА подчеркнули, что медики проводят работу с контактными лицами, за всеми установят медико-санитарный надзор.

По информации издания ВолиньPost, коронавирусом заразился ребенок из Луцкого района. Сообщается, что он живет в селе Горькая Полонка. Отец девочки недавно вернулся из Киева.

Напомним, в Украине зафиксировали уже 113 случаев коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Вчера было лабораторно подтверждены 29 случаев этого заболевания.