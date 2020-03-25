Гугл выделил Минздраву 550 млн долл. на борьбу с фейками о COVID-19. Фото: Pexels

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Китайский коронавирус стал причиной появления большого количества недостоверной информации о распространении COVID-19. В связи с этим компания Гугл (Google) поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусу и выделила на нее грант в размере 550 млн долл.

Грант предоставлен на поисковую кампанию в рамках приоритезации официальных источников информации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Такое решение позволит оптимизировать поисковую систему. Пользователи поискового сервиса в Украине будут получать достоверные данные, актуальную информацию, инструкции и рекомендации по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В то же время поисковик ограничит выдачу ресурсов с недостоверными источниками информации, чтобы уберечь пользователей от фейков, связанных с распространением коронавируса.

Напомним, ранее в Минздраве напомнили о правилах самоизоляции. Она должна длиться не менее 14 дней, во время которых следует избегать любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты ближе 1,5 метра и более 15 минут. Если вы живете не одни, то необходимо изолироваться в отдельной комнате, которую следует часто проветривать и проводить в ней влажную уборку.