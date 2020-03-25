Новорожденный. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/n135731-ukrainka-s-podozreniem-na-koronavirus-rodila-rebenka-v-beloy-cerkvi.html

Ракурс

Коронавирус смертельно опасная инфекция, но в мире уже зафиксировано несколько случаев, когда зараженные COVID-19 женщины рожали. Кроме того, новорожденные дети в большинстве случаев легко переносили болезнь и даже самостоятельно выздоравливали. Беременная украинка из Ирпеня, у которой вчера был диагностирован COVID-19, родила сегодня мальчика.

Ребенок появился на свет в роддоме Белой Церкви, куда роженица была перенаправлена ночью. Ранее женщина находилась в изолированной палате отделения паталогии в Ворзеле, сообщает в Facebook журналистка Михайлина Скорик-Шкаровская.

Скорик-Шкаровская уточнила, что роддом в Белой Церкви является опорной больницей для больных коронавирусом беременных со всей Киевской области.

Вес мальчика при рождении составил 3600 г. Новорожденный и мать чувствуют себя хорошо.

Как ранее писал «Ракурс», беременной женщине из Ирпеня 20 марта сделали экспресс-тест и он оказался отрицательным. Однако ПЦР-анализ подтвердил заражение коронавирусом.