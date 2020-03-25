ПЦУ призвала украинцев присоединиться сегодня к общей молитве за Украину (ВИДЕО)https://racurs.ua/n135730-pcu-prizvala-ukraincev-prisoedinitsya-segodnya-k-obschey-molitve-za-ukrainu-video.htmlРакурс
День всеобщей молитвы и поста за Украину объявлен сегодня, 25 марта.
Православная церковь Украины призвала всех верующих в этот день присоединиться к подвигу поста (для тех, кому позволяет состояние здоровья) и совместной молитве, чтобы попросить у Господа защиты от коронавируса и помолиться за медицинских работников. Об этом сообщила ПЦУ в Facebook.
Пережить это время скорби и испытаний поможет нам искренняя молитва. С ней в сердце призываем всех осознанно принять подвиг самоограничения, беречь самый ценный дар жизнь, беспокоясь о защите родных и ближних. Верим, что с Божьей помощью вызов, который стоит перед всеми нами, будет преодолен, в том числе и благодаря личной ответственности каждого относительно соблюдения рекомендаций и требований карантина. Давайте заботиться друг о друге, помня наставление Священного Писания: «Носите бремена друг друга и так осуществите закон Христа» (Гал. 6:2), — говорится в сообщении.
Приобщиться к общей вселенской молитве Папы Римского Франциска призвал и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав. Предстоятель УГКЦ поблагодарил всех верующих за то, что «ежедневно объединяются во всецерковной, народной и общей молитве».
Сегодня в 13.00 призывают прочитать молитву «Отче наш» за прекращение пандемии коронавируса.
Напомним, Православная церковь Украины во время действия карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса, начала принимать записки за здравие и упокой в онлайн-режиме.