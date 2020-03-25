Сьогодні день загальної молитви за Україну. Фото: flickr.com

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Ракурс

День загальної молитви і посту за Україну оголошений сьогодні, 25 березня.

Православна церква України закликала усіх вірян цього дня приєднатися до подвигу посту (для тих, кому дозволяє стан здоров’я) та спільної молитви, щоб попросити у Господа захисту від коронавірусу й помолитися за медичних працівників. Про це повідомила ПЦУ у Facebook.

Пережити цей час скорботи й випробувань допоможе нам щира молитва. З нею в серці закликаємо усіх усвідомлено прийняти подвиг самообмеження, берегти найцінніший дар життя, турбуючись про захист рідних і ближніх. Віримо, що з Божою допомогою виклик, що постав перед усіма нами, буде подоланий, зокрема і завдяки особистій відповідальності кожного щодо дотримання рекомендацій та вимог карантину. Піклуймося один про одного, пам’ятаючи настанову Священного Писання: «Носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа» (Гал. 6: 2), — йдеться в повідомленні.

Долучитися до спільної вселенської молитви Папи Римського Франциска закликав і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Предстоятель УГКЦ подякував усім вірянам за те, що «щоденно єднаються у всецерковній, народній і спільній молитві».

Сьогодні о 13.00 закликають прочитати молитву «Отче наш» за припинення пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Православна церква України під час дії карантину, запровадженого через загрозу поширення коронавірусу, прийматиме записки за здоров’я та упокій в онлайн-режимі.