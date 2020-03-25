Інцидент стався у місті Уоррентон, фото: PxFuel

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У США заарештували та звинуватили в терористичній загрозі 26-річного жителя міста Уоррентон штату Міссурі Коді Пфістера.

Чоловік в одному з супермаркетів облизував продукти зі словами «та хто боїться коронавірусу?». Про це повідомляє видання Riverfront Times.

Цей процес зловмисник зняв на мобільний телефон, а згодом опублікував відповідний відеоролик в інтернеті.

Відео, ймовірно, було зняте ще 11 березня. У місцевій поліції повідомили, що отримали повідомлення про цей інцидент від жителів різних регіонів світу, зокрема, із Нідерландів, Ірландії та Великої Британії.

Ми ставимось до таких скарг дуже серйозно і хочемо подякувати всім тим, хто повідомив про це відео, — наголосили в поліції.

Пфістера заарештували цього тижня, 24 березня йому оголосили звинувачення.

Затриманий вже раніше мав проблеми із законом. Він має судимості за грабіж, крадіжку вогнепальної зброї, зберігання наркотиків та керування автомобілем у нетверезому стані.

Нагадаємо, у середині березня в Казахстані за ґрати потрапив пранкер, який у метро міста Алмати видавав себе за хворого на коронавірус.