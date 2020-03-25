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Инцидент произошел в городе Уоррентон, фото: PxFuel

«Да кто боится коронавируса?»: в США в терроризме обвинили мужчину, облизывавшего на камеру продукты в супермаркете (ФОТО)

25 мар 2020, 10:58
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В США арестовали и обвинили в террористической угрозе 26-летнего жителя города Уоррентон штата Миссури Коди Пфистера.

Мужчина в одном из супермаркетов облизывал продукты со словами «да кто боится коронавируса?». Об этом сообщает издание Riverfront Times.

Этот процесс злоумышленник снял на мобильный телефон, а затем опубликовал соответствующий видеоролик в интернете.

Видео, вероятно, было снято еще 11 марта. В местной полиции сообщили, что получили сообщение об этом инциденте от жителей различных регионов мира, в частности, из Нидерландов, Ирландии и Великобритании.

«Мы относимся к таким жалобам очень серьезно и хотим поблагодарить всех тех, кто сообщил об этом видео», — подчеркнули в полиции.

Пфистера арестовали на этой неделе, 24 марта ему объявили обвинения.

Задержанный уже ранее имел проблемы с законом. Он имеет судимости за грабеж, кражу огнестрельного оружия, хранение наркотиков и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Коде Пфистер ранее уже имел проблемы с законом, фото: Warren County Police

Напомним, в середине марта в Казахстане за решетку попал пранкер, который в метро города Алматы выдавал себя за больного коронавирусом.


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