Кабмин может ввести чрезвычайную ситуацию по всей стране. Фото: Кабмин

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Ракурс

Китайский коронавирус стал причиной смерти уже четырех человек в Украине, инфицированы 113 украинцев. В связи с этим Кабинет министров Украины на заседании в среду, 25 марта, может объявить о введении чрезвычайной ситуации по всей территории страны, а не в отдельных областях, как это было ранее.

Для этого комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций должна провести заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением. Такое заседание комиссия провела накануне вечером, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве.

Поэтому на заседании в среду Кабмин может рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации по всей Украине. При этом отмечается, что правительство пока что не намерено обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения.

Отметим, при введении чрезвычайного положения права граждан в Украине ограничиваются. Речь идет о «временных, обусловленных угрозой, ограничениях в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений». В частности, может быть введен комендантский час, а также запрет на проведение митингов. При чрезвычайной ситуаций таких ограничений нет.

Кроме того, чрезвычайное положение может быть введено только на 30 дней дней по всей Украине или 60 дней в отдельных регионах.

Также на заседании в среду правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым будет предусмотрено создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока что не определен.

Как писал «Ракурс», ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что чрезвычайное положение в Украине в связи с распространением коронавируса вводить нельзя, так как это автоматически остановит большую часть экономики страны.