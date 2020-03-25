Коронавирус: для спасения экономики США выделят 2 трлн долларов

Коронавирус в США. Фото: РБК

https://racurs.ua/n135727-koronavirus-dlya-spaseniya-ekonomiki-ssha-vydelyat-2-trln-dollarov.html

Ракурс

Коронавирус нанес «смертельный» удар по мировой экономике. Пандемия также ударила по экономике США, поэтому Конгресс и администрация американского президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 трлн долл. для стимулирования экономики и устранения последствий эпидемии коронавируса.

По предварительной информации, данный пакет помощи будет рассматриваться в Сенате США сегодня, 25 марта, сообщает Reuters.

После этого данный вопрос будет рассмотрен Палатой представителей США.

Это будет крупнейшим спасательным пакетом в истории США. Такое заявление сделал лидер демократической партии Сената Чак Шумер.

Лидер республиканской партии Митч Макконнелл в свою очередь заявил, что данный финансовый пакет должен помочь американцам во время массовых увольнений, позволит увеличить страхование по безработице и предоставить выгодные кредиты малым предприятиям.

Как ранее писал «Ракурс», во Всемирной организации здравоохранения считают, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время США находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом.