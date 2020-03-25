Коронавірус: для порятунку економіки США виділять 2 трлн доларів

Коронавірус в США. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n135727-koronavirus-dlya-poryatunku-ekonomiky-ssha-vydilyat-2-trln-dolariv.html

Ракурс

Коронавірус завдав «смертельного» удару по світовій економіці. Пандемія також вдарила по економіці США, тому Конгрес і адміністрація американського президента Дональда Трампа досягли згоди про виділення 2 трлн дол. для стимулювання економіки і усунення наслідків епідемії коронавірусу.

За попередньою інформацією, даний пакет допомоги буде розглядатися у Сенаті США сьогодні, 25 березня, повідомляє Reuters.

Після цього дане питання буде розглянуто Палатою представників США.

Це буде найбільшим рятувальним пакетом в історії США. Таку заяву зробив лідер демократичної партії Сенату Чак Шумер.

Лідер республіканської партії Мітчелл Макконнелл в свою чергу заявив, що даний фінансовий пакет повинен допомогти американцям під час масових звільнень, дозволить збільшити страхування по безробіттю і надати вигідні кредити малим підприємствам.

Як раніше писав «Ракурс», у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусної інфекції. Наразі США знаходиться на третьому місці у світі за кількістю заражених коронавірусом.