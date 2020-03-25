Кабмін може запровадити надзвичайну ситуацію по всій країні. Фото: Кабмін

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Китайський коронавірус став причиною смерті вже чотирьох осіб в Україні, інфіковані 113 українців. У зв’язку з цим Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 25 березня, може оголосити про запровадження надзвичайної ситуації по всій території країни, а не в окремих областях, як це було раніше.

Для цього комісія з питань надзвичайних ситуацій повинна провести засідання і звернутися до уряду з відповідною пропозицією. Таке засідання комісія провела напередодні ввечері, пише «Українська правда» з посиланням на джерела в уряді.

Тому на засіданні в середу Кабмін може розглянути питання запровадження надзвичайної ситуації по всій Україні. Водночас наголошується, що уряд наразі не має наміру звертатися до президента щодо введення надзвичайного стану.

Зазначимо, при запровадженні надзвичайного стану права громадян в Україні обмежуються. Йдеться про «тимчасові, обумовлені загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень». Зокрема, може бути введена комендантська година, а також заборона на проведення мітингів. При надзвичайній ситуації таких обмежень немає.

Окрім того, надзвичайний стан може бути запроваджений тільки на 30 днів днів по всій Україні або 60 днів в окремих регіонах.

Також на засіданні у середу уряд має розглянути проект змін до бюджету, яким буде передбачено створення стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Проте розмір цього фонду ще не визначений.

Як писав «Ракурс», раніше заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів заявила, що надзвичайний стан в Україні в зв’язку з поширенням коронавірусу запроваджувати не можна, адже це автоматично зупинить більшу частину економіки країни.