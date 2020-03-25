Новонароджений. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/ua/n135731-hvora-na-koronavirus-ukrayinka-narodyla-dytynu-v-biliy-cerkvi.html

Ракурс

Коронавірус смертельно небезпечна інфекція, але у світі вже зафіксовано кілька випадків, коли заражені COVID-19 жінки народжували. Крім того, новонароджені діти у більшості випадків легко переносили хворобу і навіть самостійно видужували. Вагітна українка із Ірпеня, у якої вчора був діагностований COVID-19, народила сьогодні хлопчика.

Дитина з’явилася на світ у пологовому будинку Білої Церкви, куди породілля була перенаправлена вночі. Раніше жінка перебувала в ізольованій палаті відділення патології у Ворзелі, повідомляє в Facebook журналістка Михайлина Скорик-Шкарівська.

Скорик-Шкарівська уточнила, що пологовий будинок у Білій Церкві є опорною лікарнею для хворих на коронавірус вагітних із усієї Київської області.

Вага новонародженого хлопчика становить 3600 г. Новонароджений і мати почуваються добре.

Як раніше писав «Ракурс», вагітній жінці з Ірпеня 20 березня зробили експрес-тест і він виявився негативним. Однак ПЛР-аналіз підтвердив зараження коронавірусом.