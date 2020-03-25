Гугл виділив Міністерству охорони здоров'я 550 млн дол. на боротьбу з фейками про COVID-19. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n135732-moz-otrymalo-vid-gugl-550-mln-dol-dlya-borotby-z-feykamy-pro-koronavirus.html

Ракурс

Китайський коронавірус став причиною появи великої кількості недостовірної інформації про поширення COVID-19. У зв’язку з цим компанія Гугл (Google) підтримала інформаційну кампанію Міністерства охорони здоров’я з протидії коронавірусу та виділила на неї грант у розмірі 550 млн дол.

Грант надано на пошукову кампанію в рамках пріоритетності офіційних джерел інформації. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Таке рішення дозволить оптимізувати пошукову систему. Користувачі пошукового сервісу в Україні будуть отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

Водночас пошуковик обмежить видачу ресурсів з недостовірними джерелами інформації, щоб уберегти користувачів від фейків, пов’язаних з поширенням коронавірусу.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві охорони здоров’я нагадали про правила самоізоляції. Вона повинна тривати щонайменше 14 днів. У цей час слід уникати будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти ближче 1,5 метра і понад 15 хвилин. Якщо ви живете не самі, то необхідно ізолюватися в окремій кімнаті, яку слід часто провітрювати та проводити в ній вологе прибирання.