Коронавірус вже на Волині. Фото: Ракурс

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Ракурс

У Волинській області зафіксований перший випадок зараження коронавірусною інфекцією Covid-19.

Хворобу виявили у семирічної дитини. Днями, 23 березня, мама з дитиною звернулись до сімейного лікаря в амбулаторію. У дівчинкибула підвищена температура повітря, спостерігався кашель. Про це 25 березня повідомила прес-служба Волинської обласної державної адміністрації.

Медики провели дитині експрес-тести на грип, А і В, а згодом провели аналіз на полімеразну ланцюгову реакцію на COVID-19 у дитини і батька. Біоматеріали відправили в обласний лабораторний центр. Вже 24 березня лікарні отримали позитивний результат ПЛР на COVID-19 у дитини.

Станом на сьогоднішній ранок температура тіла дівчинки 36,6, її стан здоров’я задовільний. Вона перебуває вдома, госпіталізація наразі непотрібна. Дівчинка разом з батьками ізольовані.

В ОДА наголосили, що медики проводять роботу з контактними особами, за всіма встановлять медико-санітарний нагляд.

За інформацією видання ВолиньPost, коронавірусом заразилася дитина з Луцького району. Повідомляється, що вона мешкає в селі Гірка Полонка. Батько дівчинки нещодавно повернувся з Києва.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 113 випадків коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Вчора було лабораторно підтверджено 29 випадків цього захворювання.