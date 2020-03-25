«Слуги» просять колег підтримати «антиколомойський закон», фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n135773-slugy-prosyat-koleg-pidtrymaty-antykolomoyskyy-zakon-dokument.html

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«Антиколомойський» закон, який має запобігти поверненню «ПриватБанка» бізнесмену Ігорю Коломойському, з’явився у середовищі пропрезидентської парії «Слуга народу». Вже понад 30 «слуг» просять колег по фракції і парламент в цілому підтримати проект закону № 3260 «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Заяву щодо так званого «антиколомойського закону» опублікував, наприклад, нардеп Гео Лерос у Фейсбук. Він у вкоментарях до посту зазначив, що станом на 16.00 звернення підтримують від 30 до 40 осіб.

На своїх сторінках текст також опублікували поки 22 «слуги»: Микита Потураєв, Єгор Чернєв, Олександр Мариковський, Богдан Кицак, Анна Бондар, Єлизавета Богуцька, Андрій Мотовиловець, Єлизавета Ясько, Вікторія Подгорна, Марина Бардіна, Вадим Галайчук, Дмитро Гурін, Віталій Безгін, Тетяна Циба, Анастасія Красносільська, Ігор Василів, Лада Булах, Іван Юнаков, Ірина Борзова, Євген Петруняк, Гео Лерос і Олена Шуляк.

Закон унеможливлює повернення «ПриватБанку» олігарху Ігорю Коломойському.

Він знімає ризики розбалансування фінансової системи України і необґрунтованого навантаження на держбюджет у важкий для країни період світової економічної кризи, — йдеться у заяві.

На думку підписантів, сьогодні прийняття закону — «єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту».

Нас будуть обходити всі міжнародні інвестори, ми не зможемо отримати від міжнародних фінансових інститутів кредитів, без яких неможливо стимулювати економіку і провести успішні реформи, — вважають нардепи.

Вони закликали профільний комітет Ради невідкладно розглянути законопроект, щоб якомога швидше прийняти його в парламенті, а також просять своїх колег по фракції СН підтримати законопроект.

Нагадаємо, що 23 березня законопроект Кабмін вніс до парламенту, учора з’явився його текст, а орієнтовно 28 березня має відбутися позачергове засідання Ради.