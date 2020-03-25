«Слуги» просят коллег поддержать «антиколомойский закон», фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n135773-slugi-prosyat-kolleg-podderjat-antikolomoyskiy-zakon-dokument.html

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«Антиколомойский» закон, который должен предотвратить возвращение «ПриватБанка» бизнесмену Игорю Коломойскому, появился в среде пропрезидентской парии «Слуга народа». Уже более 30 «слуг» просят коллег по фракции и парламент в целом поддержать проект закона № 3260 «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Заявление о так называемом «антиколомойском законе» опубликовал, например, нардеп Гео Лерос в Фейсбук. Он в комментариях к посту отметил, что по состоянию на 16.00 обращение поддерживают от 30 до 40 человек.

На своих страницах текст также опубликовали пока 22 «слуги»: Никита Потураев, Егор Чернев, Александр Мариковский, Богдан Кицак, Анна Бондарь, Елизавета Богуцкая, Андрей Мотовиловец, Елизавета Ясько, Виктория Подгорная, Марина Бардина, Вадим Галайчук, Дмитрий Гурин, Виталий Безгин, Татьяна Цыба, Анастасия Красносельская, Игорь Васильев, Лада Булах, Иван Юнаков, Ирина Борзова, Евгений Петруняк, Гео Лерос и Елена Шуляк.

Закон исключает возвращение «ПриватБанка» олигарху Игорю Коломойскому.

Он снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на госбюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса, — говорится в заявлении.

По мнению подписантов, сегодня принятие закона — «единственный шанс для Украины получить кредит от МВФ и избежать дефолта».

Нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов кредитов, без которых невозможно стимулировать экономику и провести успешные реформы, — считают нардепы.

Они призвали профильный комитет Рады безотлагательно рассмотреть законопроект, чтобы как можно скорее принять его в парламенте, а также просят своих коллег по фракции СН поддержать законопроект.

Напомним, что 23 марта законопроект Кабмин внес в парламент, вчера появился его текст, а ориентировочно 28 марта должно состояться внеочередное заседание Рады.