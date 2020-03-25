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Ракурс
Коронавирус. Фото: Ракурс

Коронавирус: в Запорожской области уже пять больных COVID-19

25 мар 2020, 17:41
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Коронавирус очень заразен и его распространение остановить очень сложно. Поэтому власть пытается растянуть во времени эпидемию, чтобы разгрузить больницы от чрезмерного наплыва больных. В Запорожской области официально подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил журналистам во время брифинга глава Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок.

Туринок уточнил, что четверо больных сейчас находятся в областной инфекционной больнице, где медики им оказывают необходимую помощь. Еще одна зараженная COVID-19 женщина находится на самоизоляции в Мелитополе.

Глава Запорожской ОГА заверил, что больницы области готовы к приему больных коронавирусом. В медучреждениях есть необходимое оборудование и защитное снаряжение.

И. о. директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины Роман Терехов добавил, что в Запорожье заболели коронавирусом две семейные пары, которые вернулись из Египта и Куршевеля.

Жительница Мелитополя, которая сейчас находится дома на самоизоляции, во время инкубационного периода болезни пребывала в Испании.

Больные переносят болезнь относительно легко. Фактов заражения коронавирусом внутри страны пока в области не зафиксировано.

Как сегодня писал «Ракурс», в Запорожье зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом. Все инфицированные пациенты недавно вернулись из заграничных поездок.

Источник: Ракурс


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