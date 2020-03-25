Самолет Л-39. Фото: kubnews.ru

https://racurs.ua/n135771-v-rossii-razbilsya-samolet-est-jertva.html

Ракурс

Авиакатастрофа произошла 25 марта в Российской Федерации.

В Краснодарском крае сегодня разбился военный учебно-тренировочный самолет Л-39, выполнявший полет в Кавказском районе. Воздушная машина упала в районе Станицы Дмитриевской. Об этом 25 марта сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сейчас известно, что самолет принадлежал Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. Причина аварии пока неизвестна, следователи рассматривают несколько версий, в их числе возможный отказ техники и ошибка пилота.

В самолете, рассчитанном на двух человек, находился лишь один пилот. Он погиб в результате авиакатастрофы.

Напомним, в декабре 2019 года в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28, который совершал плановый учебно-тренировочный полет. На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли. Оказалось, что этот вертолет входил в 55-й полк, вертолеты которого в 2018 году в Азовском море атаковали украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».