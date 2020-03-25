Окружной админсуд Киева выяснит, почему Зеленский трудоустроил Ермака без декларации за 2019 год, фото — Депо

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Ракурс

Непредставление электронной декларации Андреем Ермаком стало предметом производства, которое открыл Окружной административный суд Киева по иску нардепа Антона Полякова.

Поляков судится с председателем Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александром Новиковым и требует обязать его предоставить предписание президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства должен провести служебное расследование, чтобы выяснить причины неподачи Ермаком декларации в тот момент, когда он был кандидатом на пост главы Офиса президента, сообщает «Судебная власть».

Кроме того, Поляков требует признать противоправным такое бездействие руководителя НАПК. ОАСК будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания.

Недавно Ермак задекларировал покупку автомобиля Mercedes-Benz за 2,9 млн грн. Эти данные появились в Едином государственном реестре деклараций. 11 марта Ермак приобрел Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 выпуска) за 2 млн 972 тыс 776 грн.

В феврале, через несколько дней после назначения Ермака руководителем ОП, «Ракурс» сообщал, что в его декларации указывалось: Ермак в прошлом году заработал более 255 тыс. грн. Это доходы от предпринимательской деятельности (151 тыс. грн), заработная плата в ООО «Международная юридическая компания» (10 тыс. 672 грн). В этой компании он также получил 49 тыс. 317 грн по совместительству. В АО «Международная юридическая компания» правая рука Зеленского заработал 42 тыс. 570 грн. Ермак задекларировал также квартиру в Киеве (площадь — 107,8 м²) и авто Toyota Camry.