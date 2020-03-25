Окружний адмінсуд Києва з’ясує, чому Зеленський працевлаштував Єрмака без декларації за 2019 рік, фото — Депо

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Ракурс

Неподання е-декларації Андрієм Єрмаком стало предметом провадження, яке відкрив Окружний адміністративний суд Києва за позовом нардепа Антона Полякова.

Поляков позивається до голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова і вимагає зобов’язати його надати припис президенту Володимиру Зеленському. Глава держави мусить провести службове розслідування, щоб з’ясувати причини неподання Єрмаком декларації у той момент, коли він був кандидатом на посаду голови Офісу президента, повідомляє «Судова влада».

Крім того, Поляков вимагає визнати протиправною таку бездіяльність керівника НАЗК. ОАСК розглядатиме справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання.

Нещодавно Єрмак задекларував покупку автомобіля Mercedes-Benz за 2,9 млн грн. Ці дані з’явилися в Єдиному державному реєстрі декларацій. 11 березня Єрмак придбав Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long (2019 року випуску) за 2 млн 972 тис 776 грн.

У лютому, через кілька днів після призначення Єрмака керівником ОП, «Ракурс» повідомляв, що у його декларації вказувалося: Єрмак торік заробив понад 255 тис. грн. Ці доходи складалися від підприємницької діяльності (151 тис. грн), заробітної плати у ТОВ «Міжнародна правнича компанія» (10 тис. 672 грн), у якій він директор. В цій компанії він також отримав 49 тис. 317 грн за сумісництвом. В АО «Міжнародна правнича компанія» права рука Зеленського заробив 42 тис. 570 грн.

Єрмак задекларував також квартиру у Києві (площа — 107,8 м²) і авто Toyota Camry.