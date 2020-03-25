Хантавірус з Китаю: що це за вірус та чому не варто панікувати

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Ракурс

Хантавірус у Китаї став причиною смерті чоловіка. Цю інформацію опублікувало China Global Times, яке розповіло про китайського робітника з Юньнаня, котрому стало погано в автобусі по дорозі на роботу в провінцію Шаньдун. Згодом пацієнт помер у лікарні, а лікарі перевірили на зараження хантавірусом і коронавірусом усіх пасажирів автобуса.

Смерть від хантавірусу налякала мешканців провінції і розлетілася світовими ЗМІ. У соцмережах почали з’являтися оманливі повідомлення про спалах у Китаї хантавірусу, подібного на коронавірус. «Ракурс» перевірив, наскільки небезпечним є новий вірус і чи варто його боятися.

Хантавірус: що це таке?

Хоча хантавірус відноситься до сімейства небезпечних вірусів, його не можна порівнювати з коронавірусом SARS-CoV-2. Хантавірус не є новим, про його існування відомо десятиліттями, ймовірно, він був активними вже досить давно. Його назва походить від виявленого у 1978 році біля річки Хантан в Південній Кореї збудника корейської геморагічної лихоманки. Загалом наразі досліджено 21 вид хантавірусів. Вони є у всьому світі, їх поширюють через слину, сечу та екскременти різні гризуни.

Заразитися хантавірусом людина може лише контактуючи з випорожненнями щурів чи мишей. Боротися з хантавірусом також значно легше, аніж з коронавірусом, зокрема існує вакцина. Передача вірусу від людини до людини, за останніми даними, виникає рідко, адже хантавірус переважно не передається через дихальну систему. На думку вірусолога з Уханьского університету Яна Чжаньцю, «немає необхідності турбуватися через хантавірус».

Симптоми хантавірусу

Хантавірус викликає епідемічну геморагічну лихоманку (або геморагічну лихоманку з нирковим синдромом) — це гостре інфекційне вірусне захворювання, яке переважно характеризується лихоманкою, кровотечею і пошкодженням нирок.

Головними симптомами хантавірусу є втома, біль у м’язах, нудота і блювота, болі в животі, лихоманка. Також у людини може спостерігатися ускладнене дихання, кашель, іноді — головні болі та запаморочення (симптоми подібні до грипу). Хоча хантавіруси зустрічаються по всій Америці, Європі та Азії, у різних регіонах спостерігаються різні симптоми та перебіг хвороби. Ризик для людей підвищується, якщо вони проживають у районах, які є ареалами проживання заражених гризунів, пише Independent.

Хантавірус — що каже ВООЗ?

Рівень смертності від хантавірусного легеневого синдрому — 38%, а від геморагічної лихоманки з нирковим синдромом — 1−15% пацієнтів. Період одужання становить декілька тижнів або місяців. У 2018 році Всесвітня організація охорони здоров’я провела моніторинг спалаху приблизно 100 випадків у Панамі і дійшла висновку, що значного ризику міжнародного поширення хантавірусу не існує.

На початкових стадіях захворювання пацієнтові при необхідності призначаються жарознижуючі і болезаспокійливі препарати. У деяких ситуаціях пацієнтам до моменту встановлення збудника хвороби показані антибіотики широкого спектру дії. З урахуванням швидкого прогресування ХЛС, варто приділяти підвищену увагу моніторингу гемодинаміки, застосовуючи інфузійну терапію і допоміжну вентиляцію легенів. Важкі пацієнти повинні негайно направлятися до відділень інтенсивної терапії, — рекомендації ВООЗ.

Неправдиві повідомлення про спалах хантавірусу, ймовірно, поширюються з метою створення паніки у людей, які зараз й так стурбовані через пандемію коронавірусу. Наприклад, у країнах, де зараз спостерігається коронавірусна криза, цієї новини було достатньо, щоб створити паніку.

Нагадаємо, перший спалах захворювання на хантавірус стався під час Корейської війни 1950−1953 років та отримав назву «корейська геморагічна лихоманка». Тоді понад три тисячі солдатів ООН відчули на собі вплив невідомого вірусу. Пізніше, у 1970-х роках вчені досліджували польову мишу, встановивши зв’язок між спалахами схожого захворювання в Радянському Союзі. У 1993−2017 роках в США було зареєстровано 728 випадків хантавірусу.