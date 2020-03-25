Хантавирус из Китая: что это за вирус и почему не стоит паниковать

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Ракурс

Хантавирус в Китае стал причиной смерти мужчины. Эту информацию опубликовало China Global Times, рассказав о китайском рабочем из Юньнаня, которому стало плохо в автобусе по дороге на работу в провинцию Шаньдун. Впоследствии пациент умер в больнице, а врачи проверили на заражение хантавирусом и коронавирусом всех пассажиров автобуса.

Смерть от хантавируса напугала жителей провинции и разлетелась мировыми СМИ. В соцсетях начали появляться ложные сообщения о вспышке хантавируса в Китае, похожей на эпидемию коронавируса. «Ракурс» проверил, насколько опасен новый вирус и стоит ли его бояться.

Хантавирус: что это такое?

Хотя хантавирус относится к семейству опасных вирусов, его нельзя сравнивать с коронавирусом SARS-CoV-2. Хантавирус не является новым, о его существовании известно десятилетиями, вероятно, он был «активен» уже достаточно давно. Его название происходит от обнаруженного в 1978 году у реки Хантан в Южной Корее источника корейской геморрагической лихорадки. В общем на текущий момент ученые исследовали 21 вид хантавирусов. Они есть во всем мире, их распространяют через слюну, мочу и экскременты различные грызуны.

Заразиться хантавирусом человек может контактируя с испражнениями крыс или мышей. Бороться с хантавирусом также значительно легче, нежели с коронавирусом, в частности существует вакцина. Передача вируса от человека к человеку, по последним данным, возникает редко, ведь хантавирус обычно не передается с помощью дыхательной системы. По мнению вирусолога из Уханьского университета Яна Чжаньци, «нет необходимости беспокоиться из-за хантавируса».

Симптомы хантавируса

Хантавирус вызывает эпидемическую геморрагическую лихорадку (или геморрагическую лихорадку с почечным синдромом) — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое преимущественно характеризуется лихорадкой, кровотечением и повреждением почек.

Главными симптомами хантавируса являются усталость, боль в мышцах, тошнота и рвота, боли в животе, лихорадка. Также у человека может наблюдаться затрудненное дыхание, кашель, иногда — головные боли и головокружение (симптомы аналогичные гриппу). Хотя хантавирусы встречаются по всей Америке, Европе и Азии, в разных регионах наблюдаются различные симптомы и течение болезни. Риск для людей повышается, если они проживают в районах, являющимися ареалами обитания зараженных грызунов, пишет Independent.

Хантавирус — что говорит ВОЗ?

Уровень смертности от хантавирусного легочного синдрома — 38%, а от геморрагической лихорадки с почечным синдромом — 1−15% пациентов. Период выздоровления составляет несколько недель или месяцев. В 2018 году Всемирная организация здравоохранения провела мониторинг вспышки примерно 100 случаев в Панаме и пришла к выводу, что значительного риска международного распространения хантавируса не существует.

На начальных стадиях заболевания пациенту по мере необходимости назначаются жаропонижающие и болеутоляющие препараты. В некоторых ситуациях пациентам до момента установления возбудителя болезни показаны антибиотики широкого спектра действия. С учетом быстрого прогрессирования ХЛС, в ходе ведения пациента следует уделять повышенное внимание мониторингу гемодинамики, применяя инфузионную терапию и вспомогательную вентиляцию легких. Тяжелые пациенты должны немедленно направляться на отделение интенсивной терапии, — сообщают в ВОЗ.

Ложные сообщения о вспышке хантавируса, вероятно, распространяются с целью создания паники у людей, которые сейчас и так обеспокоены из-за пандемии коронавируса. Например, в странах, где наблюдается коронавирусный кризис, этой новости было достаточно, чтобы создать панику.

Напомним, первая вспышка заболевания на хантавирус произошла во время Корейской войны 1950−1953 годов и получила название «корейская геморрагическая лихорадка». Тогда свыше трех тысяч солдат ООН ощутили на себе влияние неизвестного вируса. Позже, в 1970-е годы ученые исследовали полевую мышь, установив связь между вспышками похожего заболевания в Советском Союзе. В 1993—2017 годах в США зарегистрировали 728 случаев хантавируса.