Учені Університету Сіднея (Австралія) виявили, що «липка молекула», яка природним чином присутня в наших кровоносних судинах, може бути як причиною утворення тромбів і відмови органів під час COVID, так і ключем до нових методів лікування вірусів, пов’язаних з коронавірусом.

За словами дослідників, молекула, яка називається P-селектин, може стати поворотним моментом у розробці нового покоління мРНК-терапій для боротьби не тільки з варіантами COVID, але й з іншими вірусами того ж сімейства.

P-селектин — це молекула, яка вже відіграє важливу роль у запальних процесах в нашому організмі, діючи як сигнал наведення для імунних клітин під час інфекції, — вказано у статті. — Дослідження виявило, що P-селектин є особливо «липким» і легко приєднується до білкових «шипів» на поверхні коронавірусів, SARS-CoV-1, MERS-CoV, а також штамів Wuhan і Delta SARS-CoV-2.

P-селектин утворюється на тромбоцитах — клітинах, що викликають утворення тромбів — і сприяє утворенню вірусно-тромбоцитарних комплексів, котрі можуть викликати небезпечні тромби, що є основною причиною смерті при тяжкому перебігу COVID-інфекції, а також ймовірною причиною тривалого COVID.

Але P-селектин також зазвичай контролює міграцію лейкоцитів по організму, і наше дослідження показало, що під час інфекції COVID P-селектин також захоплює вірус SARS-CoV-2 в крові, утримуючи його в кровоносних судинах і блокуючи його здатність інфікувати наші клітини, — зазначають учені.

Так, коли дослідники створили терапію з урахуванням мРНК, здатну стимулювати експресію P-селектину за відсутності запалення, виявилося, що вона забезпечила широкий захист від коронавірусної інфекції.

Оскільки P-селектин може захоплювати вірус і блокувати його здатність інфікувати наші клітини, ми скористалися цим, щоб створити широкодіючу мРНК-терапію, яка може захистити від відомих і, найімовірніше, нових штамів коронавірусу, що можуть спричинити пандемію, — розповіли учені.

Зазначається, що дослідники використали генетичний скринінг CRISPR для тестування всього геному людини, шукаючи будь-які людські гени, які можуть блокувати інфекцію SARS-CoV-2.

Крім P-селектину, вони виявили ще 33 гени, які можуть захистити від SARS-CoV-2, і ці гени, ймовірно, також можуть бути використані як захисні терапії проти коронавірусу і, можливо, також інших основних вірусних інфекцій.

Вакцини значно зменшили тяжкість захворювання і смертність, але незалежно від того, чи це коронавірус, чи інші штами, на певному етапі нові пандемії становитимуть для нас загрозу, — наголошують дослідники. — Наявність широких, легко виготовлених мРНК-терапій може допомогти зменшити ці ризики.

