Ледокол «Ноосфера» пересек полярный круг. Фото: Национальный антарктический научный центр

Ракурс

Український криголам «Ноосфера» вперше в історії перетнув полярне коло.

З 11 грудня дослідницький корабель вперше працює за полярним колом — Південним. Там судно забезпечує проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень. Про це Національний антарктичний науковий центр 15 грудня повідомив у Facebook.

Зазначається, що антарктична станція «Академік Вернадський» розташована перед полярним колом. З неї почався маршрут «Ноосфери» на Південь — через полярне коло, затоку Маргарет-Бей на західній стороні Антарктичного півострова до британської антарктичної станції «Ротера» на острові Аделеїд.

За словами капітана криголама Андрія Старіша, судно понад дві години маневрувало між айсбергами, щоб дістатися необхідної точки.

В Національному антарктичному науковому центрі кажуть, що результати роботи «Ноосфери» виявились досить несподіваними. До завершенню дослідження їх розкриють суспільству.

Як відомо, Полярне коло — це уявна лінія на 66°33ʼ північної або південної широти, яка позначає межу зон, де спостерігаються полярний день і полярна ніч щонайменше одну добу на рік.

Нагадаємо, в Антарктиді на станції «Академік Вернадський» українські полярники облаштували платформу для запуску радіозондів, покликану зменшити ризик травмування метеорологів.