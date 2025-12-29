Область комплекса N159, где образуются звезды, фото: ESO

https://racurs.ua/n211156-mesto-obrazovaniya-zvezd-v-sosedney-galaktike-sfotografiroval-habbl-foto.html

Ракурс

Європейська південна обсерваторія (ESO) сьогодні, 29 грудня, на своєму сайті опублікувала фото місця утворення зірок у Великій Магеллановій Хмарі — карликовій галактиці, розташованій за 160 тис. світлових років від Землі.

Показане на знімку місце відноситься до комплексу N159 — однієї з наймасивніших хмар, що утворюють зірки у Великій Магеллановій Хмарі. Загалом весь комплекс простягається на 150 світлових років — це майже в 10 мільйонів разів більше, ніж відстань між Землею і Сонцем.

Густі хмари холодного водневого газу домінують у цій сцені, утворюючи складну мережу гребенів, порожнин і ниток світла. Вбудовані в ці щільні хмари, новоутворені зірки починають світитися, а їх інтенсивне випромінювання змушує навколишній водень світитися глибокими червоними тонами, — вказано в описі фото.

Зазначається, що найяскравіші області на фото вказують на присутність гарячих, масивних молодих зірок, чиї потужні зоряні вітри та енергійне світло впливають на їхнє оточення:

Ці сили виточують у газі бульбашкові структури та порожнисті поглиблення, що є чіткими ознаками дії зоряного зворотного зв’язку.

Темні хмари на передньому плані освітлюються ззаду новими зірками.

Разом хмари, що світяться, та виточені бульбашки розкривають динамічну взаємодію між утворенням зірок та матеріалом, з якого вони народжуються, фіксуючи безперервний цикл створення та перетворення в цій сусідній галактичній системі, — наголошують в ESO.

Нещодавно ESO опублікувала також ще один знімок фрагмента N159, знятий паралельно із цим. Він показує сусідню область комплексу N159.