Область комплексу N159, де утворюються зірки, фото: ESO

Місце утворення зірок у сусідній галактиці сфотографував «Хаббл» (ФОТО)

29 гру 2025, 15:16
Європейська південна обсерваторія (ESO) сьогодні, 29 грудня, на своєму сайті опублікувала фото місця утворення зірок у Великій Магеллановій Хмарі — карликовій галактиці, розташованій за 160 тис. світлових років від Землі.

Показане на знімку місце відноситься до комплексу N159 — однієї з наймасивніших хмар, що утворюють зірки у Великій Магеллановій Хмарі. Загалом весь комплекс простягається на 150 світлових років — це майже в 10 мільйонів разів більше, ніж відстань між Землею і Сонцем.

Густі хмари холодного водневого газу домінують у цій сцені, утворюючи складну мережу гребенів, порожнин і ниток світла. Вбудовані в ці щільні хмари, новоутворені зірки починають світитися, а їх інтенсивне випромінювання змушує навколишній водень світитися глибокими червоними тонами, — вказано в описі фото.

Зазначається, що найяскравіші області на фото вказують на присутність гарячих, масивних молодих зірок, чиї потужні зоряні вітри та енергійне світло впливають на їхнє оточення:

Ці сили виточують у газі бульбашкові структури та порожнисті поглиблення, що є чіткими ознаками дії зоряного зворотного зв’язку.

Темні хмари на передньому плані освітлюються ззаду новими зірками.

Разом хмари, що світяться, та виточені бульбашки розкривають динамічну взаємодію між утворенням зірок та матеріалом, з якого вони народжуються, фіксуючи безперервний цикл створення та перетворення в цій сусідній галактичній системі, — наголошують в ESO.

Поле, заповнене зірками і вкрите хмарами газу та пилу. У центрі товстий стовп темного чорного пилу блокує світло зірок, які освітлюють його ззаду. Більше хмар за цими зірками освітлені блідими кольорами. Складні, багатошарові нитки червоного пилу лежать ліворуч і праворуч. Блакитні, білі та золоті зірки різних розмірів можна побачити навколо, всередині та крізь кольорові шари пилу. Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Indebetouw

Нещодавно ESO опублікувала також ще один знімок фрагмента N159, знятий паралельно із цим. Він показує сусідню область комплексу N159.

У мінусовій температурі всередині цієї газової хмари, під тиском гравітації, молоді зірки починають світитися в темряві. Особливо гарячі та масивні зірки освітлюють свої місця народження червоним світлом. Це червоне світіння характерне для збуджених атомів водню, до яких телескоп «Габбл» надзвичайно чутливий. Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Indebetouw

