Почему некоторые люди склонны упорно делать неправильный выбор, установили ученые

Деякі люди більше, ніж інші, покладаються на навколишні підказки — візуальні та звукові сигнали — при прийнятті рішень.

Цим людям може бути складніше змінити свої переконання і відучитися від цих асоціацій, коли підказки змінюються і вказують на більш ризиковані результати — це призводить до прийняття більш невигідних рішень, які зберігаються з часом. Про це свідчать результати відповідного дослідження учених з Болонського університету (Італія), повідомляє видання JNeurosci.

Зазначається, що людський мозок поєднує два типи навчання:

павловське (коли ми реагуємо на сигнали, що обіцяють винагороду); інструментальне (коли ми самі вчиняємо дії, щоб отримати результат).

Науковці провели експеримент за участю 60 людей (30 чоловіків і 30 жінок), використовуючи технології відстеження погляду та діаметру зіниць, котрий складався з трьох етапів:

павловського етапу (навчання асоціацій між умовним подразником і результатом);

інструментального етапу (навчання асоціацій між реакцією і результатом);

перехідного етапу (тестування павловського упередження щодо інструментальних реакцій).

За допомогою цього підходу учені прагнули визначити різні типи піддослідних та їхні стратегії — особливо те, як впливають індивідуальні відмінності між тими, хто відстежує ознаки (ті, хто фокусується на самому сигналі про нагороду), та тими, хто відстежує цілі (ті, хто одразу чекає на саму нагороду).

Виявилося, що люди, які відстежують ознаки, частіше помилялися і приймали менш ефективні рішення, коли бачили знайомі сигнали. Навіть якщо ці сигнали були зайвими для вибору, вони все одно впливали на їхню поведінку.

Річ у тім, що вони віддавали перевагу варіантам, заснованим на їх асоціаціях між сигналом і результатом — тобто, «застрягали» на старих асоціаціях і не могли швидко адаптуватися до нових умов.

Люди, які більше тяжіють до підказок, що передбачають винагороду, повільніше оновлюють свої переконання, що призводить до упереджених рішень, — вказано у статті. — Ці висновки можуть дати нове розуміння того, чому деякі люди мають проблеми з негнучкою або неадаптивною поведінкою, як це спостерігається в таких станах, як залежність і компульсивні розлади.

Джерело: JNeurosci