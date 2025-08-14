Почему люди игнорируют хорошие советы, установили ученые

Как люди принимают сложные решения, установили ученые, фото: «Журнал Интроверта»

Коли справа доходить до прийняття складних рішень, люди в усьому світі схильні розмірковувати самостійно, а не звертатися за порадою.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження учених з Університету Ватерлоо (Канада), повідомляє прес-служба вишу.

В дослідженні взяли участь понад 3,5 тис. осіб із дюжини країн світу — від мегаполісів до невеликих корінних громад в тропічних лісах Амазонки. Ця робота є найширшим на сьогоднішній дослідженням щодо особливостей прийняття рішень у різних культурах.

Усвідомлення того, що більшість з нас інстинктивно «діють самостійно», допомагає пояснити, чому ми часто ігноруємо хороші поради, будь то поради щодо здоров’я чи фінансового планування, незважаючи на все більше доказів того, що такі поради можуть допомогти нам приймати більш мудрі рішення, — наголошують учені.

Це знання може допомогти нам краще організувати командну роботу, враховуючи цю схильність до самостійності та даючи співробітникам можливість обміркувати все самостійно, перш ніж ділитися порадами, які вони можуть відхилити, — додають дослідники.

Таким чином, це дослідження спростовує поширену думку, що на Заході люди вирішують питання самостійно, в той час як решта світу покладається на інших.

Насправді інтуїція та саморефлексія переважають поради друзів або краудсорсинг у всіх досліджених країнах. Ступінь цієї переваги варіювався залежно від того, наскільки культура цінує незалежність або взаємозалежність, — вказано у статті.

За словами учених, розуміння того, що навіть у взаємозалежних суспільствах більшість людей воліють дотримуватися власних рішень, незалежно від думки інших, може допомогти прояснити міжкультурні непорозуміння та усвідомити, що ми всі, здається, маємо схожі внутрішні суперечки