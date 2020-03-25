Літак Л-39. Фото: kubnews.ru

https://racurs.ua/ua/n135771-u-rosiyi-rozbyvsya-litak-ie-jertva.html

Ракурс

Авіакатастрофа сталася 25 березня у Російській Федерації.

У Краснодарському краї сьогодні розбився військовий навчально-тренувальний літак Л-39, який виконував політ в Кавказькому районі. Повітряна машина впала в районі Станиці Дмитрівської. Про це 25 березня повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби.

Наразі відомо, що літак належав Тихорецькій філії Краснодарського льотного училища. Причина аварії наразі невідома, слідчі розглядають кілька версій, в їх числі можлива відмова техніки та помилка пілота.

У літаку, розрахованому на двох осіб, знаходився лише один пілот. Він загинув внаслідок авіакатастрофи.

Нагадаємо, у грудні 2019 року в Краснодарському краї розбився військовий вертоліт Мі-28, який здійснював плановий навчально-тренувальний політ. На борту судна знаходилися командир та другий пілот, обидва загинули. Виявилося, що цей вертоліт належав до 55-го полку, вертольоти якого у 2018 році в Азовському морі атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу».