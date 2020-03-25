Коронавірус: у Запорізькій області вже п’ять хворих на COVID-19

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135772-koronavirus-u-zaporizkiy-oblasti-vje-p-yat-hvoryh-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус дуже заразний і його поширення зупинити дуже складно. Тому влада намагається розтягнути в часі епідемію, щоб розвантажити лікарні від надмірного напливу хворих. У Запорізькій області офіційно підтверджено п’ять випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив журналістам під час брифінгу голова Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Туринок.

Туринок уточнив, що четверо хворих зараз знаходяться в обласній інфекційній лікарні, де медики їм надають необхідну допомогу. Ще одна хвора на COVID-19 жінка знаходиться на самоізоляції у Мелітополі.

Глава Запорізької ОДА запевнив, що лікарні області готові до прийому хворих на коронавірус. Медустанови забезпечені необхідним обладнанням та захисним спорядженням.

В. о. директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Терехов додав, що в Запоріжжі захворіли на коронавірус дві сімейні пари, які повернулися з Єгипту та Куршевеля.

Мешканка Мелітополя, яка зараз перебуває вдома на самоізоляції, під час інкубаційного періоду хвороби перебувала в Іспанії.

Хворі переносять хворобу відносно легко. Фактів зараження коронавірусом всередині країни в області поки не зафіксовано.

Як сьогодні писав «Ракурс», у Запоріжжі зафіксовано чотири випадки зараження коронавірусом. Усі інфіковані пацієнти нещодавно повернулися із закордонних поїздок.