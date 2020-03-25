Коронавірус у Києві: кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 34

У Києві кількість хворих на COVID-19 збільшилася до 34

https://racurs.ua/ua/n135764-koronavirus-u-kyievi-kilkist-hvoryh-na-covid-19-zbilshylasya-do-34.html

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Китайським коронавірусом у Києві інфіковані вже 34 особи. 25 березня підтвердилися ще три випадки інфікування.

Такі дані наводить Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз, — чоловіки віком 31, 36 та 67 років. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один — з Об'єднаних Арабських Еміратів. Усі троє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці.

Водночас «Обозреватель» пише, що вже 13 жителів пристоличного селища Конча-Заспа, де мешкає українська еліта, підхопили коронавірус. Сьогодні стали відомі ще три імені з числа ймовірних заражених — це 50-річний власник десятків компаній Олександр Желтан, 52-річна ресторатор Раїса Манжола та 19-річна Софія Поліщук, котра мешкає в Конча-Заспі за однією адресою з бізнесменом Арменом Мелікяном, який має російське громадянство.

Загалом випадки захворювання зафіксовані в 13 областях України та місті Києві. Так, інфіковані коронавірусом є в Чернівецькій, Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Донецькій, Луганській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Запорізькій, Волинській і Одеській областях. Найбільше хворих у Чернівецькій області (38 випадків) та Києві — 34 хворих. Загальна кількість хворих в Україні — 116 осіб.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України на засідання 25 березня прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації по всій території України. Надзвичайна ситуація вводиться на 30 днів. Окрім того, уряд продовжив коронавірусний карантин до 24 квітня. На засіданні уряду також було ухвалено рішення, що усі приміщення, дороги та тротуари мають ретельно дезінфікувати.