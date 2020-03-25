Прокуратура відкрила провадження через указ Путіна. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n135763-prokuratura-vidkryla-provadjennya-cherez-ukaz-putina-schodo-prava-na-zemlu-v-krymu.html

Ракурс

Кримська прокуратура відреагувала на указ президента РФ Володимира Путіна, яким українців позбавили можливості володіти землею в Криму.

Прокуратура розслідує факт привласнення державної та приватної власності на тимчасово окупованій території Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 та ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони та звичаї війни на суходолі 1907 року, а також є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (ст. 8 (2) (а) (IV)). Про це повідомила прес-служба прокуратури АР Крим.

У ході слідства вдалося встановити більш ніж 4 тис. захоплених окупантами об'єктів вартістю понад 60,2 млрд грн. Судами за клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно загальною вартістю близько 4,1 млрд грн.

Зазначається, що прокуратура надасть правову оцінку указу Путіна, яким в окупованому Криму заборонили володіти земельними ділянками особам без російського громадянства.

Як повідомляється на сайті офіційних документів РФ, своїм указом Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку тих територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки Бахчисарайського, Джанкойського, Кіровського, Красноперекопського, Ленінського, Нижньогірського, Роздольненського, Сакського, Сімферопольського, Радянського, Чорноморського районів. Також сьогодні входять прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.

Нагадаємо, суд зобов’язав Росію сплатити 12 українським фірмам компенсацію в розмірі 80 млн швейцарських франків (82 млн дол.) за конфіскацію майна на окупованому Кримському півострові.