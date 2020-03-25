Рябошапка про підозру Порошенку: Це юридичний «треш»

Руслан Рябошапка, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135762-ryaboshapka-pro-pidozru-poroshenku-ce-urydychnyy-tresh.html

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Руслан Рябошапка, колишній генпрокурор України заявив, що в підозрі, яку Державне бюро розслідувань (ДБР) готувало п’ятому президенту України Петру Порошенку, не було жодних доказів вини колишнього очільника держави.

Цю підозру Порошенкові він у нещодавньому інтерв’ю охарактеризував як «юридичний треш», повідомляє видання «Гордон».

Те, що було запропоновано підписати, — це юридичний «треш», який не витримує жодної критики. По-перше, документ був необґрунтованим. По-друге, він був незаконним, — наголосив Рябошапка.

За його словами, те, у чому звинувачували Порошенка, не мало під собою достатніх підстав.

Не було жодних доказів, які підтверджували ці дії. Юридична кваліфікація теж була фантастична… У цих діях не можна було звинуватити президента на той час, — вважає Рябошапка.

Наприкінці листопада минулого року прес-служба ДБР назвали 13 кримінальних проваджень, у яких фігурував Порошенко.

Вони, зокрема стосувалися, затримання та депортації Михайла Саакашвілі, невдалої спроби переходу українських кораблів до Азовського моря через Керченську протоку восени 2018 року, а також внесення Порошенком до парламенту подання на призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром «за відсутності коаліції у Верховній Раді».

Рябошапка став генпрокурором 29 серпня 2019 року. 5 березня цього року Верховна Рада висловила йому недовіру. Новим генпрокурором 17 березня стала Ірина Венедіктова.