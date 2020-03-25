Міністерство освіти і науки очолила Любомира Мандзій

Любомира Мандзій. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n135761-ministerstvo-osvity-i-nauky-ocholyla-lubomyra-mandziy.html

Ракурс

Міністерство освіти і науки України очолила Любомира Мандзій, яка була призначена тимчасово виконуючою обов’язки міністра.

Рішення про призначення Мандзій на посаду т. в. о. міністра освіти і науки було прийнято під час сьогоднішнього засідання Кабміну.

Мандзій подякувала за надану довіру і заявила, що зараз перед міністерством стоїть безліч викликів, які необхідно вирішувати у терміновому порядку.

Серед головних проблем міністерства були названі питання закінчення навчального року та проведення вступної кампанії в умовах коронавірусного карантину.

Народилася Мандзій у селі Опака Дрогобицького району Львівської області 10 травня 1973 року.

У 1995 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за профілем «Географія».

У 2003 році вона захистила дисертацію кандидата політичних наук. У 2008 році Мандзій захистила вчене звання доцента.

З 2016 року по 2019 рік Мандзій була директором департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла в конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

Із 11 вересня 2019 року Мандзій обіймала посаду заступника міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Вільно говорить польською мовою, а також на достатньому рівні володіє англійською мовою.

Як раніше писав «Ракурс», 10 березня 2020 року Кабмін призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра освіти і науки Юрія Полюховича.