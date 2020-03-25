Медреформа в Україні: Кабмін виділив 3,2 млрд грн для регіональних медустанов

Кабмін виділив 3,2 млрд грн для регіональних медустанов. Фото: 24 канал

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Кабінет міністрів України на засіданні 25 березня ухвалив рішення про підтримку медичних установ у регіонах. Місцеві бюджети отримають виплати вже з 1 квітня 2020 року.

Всього уряд виділить 3 млрд 229 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

651 млн грн виділять на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. 173 млн грн розподілять на утримання регіональних центрів громадського здоров’я. Ще майже 906 млн грн Кабінет міністрів виділив на фінансову підтримку окремих закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Основна частина виділеної суми — 1,5 млрд грн — піде на фінансування будинків дитини, установ служби крові, медико-соціальної експериментальної комісії, бюро судмедекспертизи, баз спецмедпостачання, на проведення судово-психіатричної експертизи, утримання патологоанатомічних бюро і установ надання психіатричної допомоги.

За словами міністра охорони здоров’я Іллі Ємця, таке рішення дозволить забезпечити безперервність надання необхідних медичних послуг українцям в умовах трансформації системи охорони здоров’я України.

Також, згідно з постановою, Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною службою здоров’я України повинні протягом трьох місяців провести аналіз реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування і надати Кабміну пропозиції щодо їх вдосконалення.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я спростували інформацію про те, що Ємець збирається подавати у відставку.