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Кабмин выделил 3,2 млрд грн для региональных медучреждений. Фото: 24 канал

Медреформа в Украине: Кабмин выделил 3,2 млрд грн для региональных медучреждений

25 мар 2020, 15:58
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Кабинет министров Украины на заседании 25 марта принял решение о поддержке медицинских учреждений в регионах. Местные бюджеты получат выплаты уже с 1 апреля 2020 года.

Всего правительство выделит 3 млрд 229 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

651 млн грн выделят на обеспечение лечения больных сахарным и несахарным диабетом. 173 млн грн распределят на содержание региональных центров общественного здоровья. Еще почти 906 млн грн Кабинет министров выделил на финансовую поддержку отдельных учреждений здравоохранения вторичного и третичного уровня, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Основная часть выделенной суммы — 1,5 млрд грн — пойдет на финансирование домов ребенка, учреждений службы крови, медико-социальной экспериментальной комиссии, бюро судмедэкспертизы, баз спецмедснабжения, на проведение судебно-психиатрической экспертизы, содержание патологоанатомических бюро и учреждений оказания психиатрической помощи.

По словам министра здравоохранения Ильи Емца, такое решение позволит обеспечить непрерывность предоставления необходимых медицинских услуг украинцам в условиях трансформации системы здравоохранения Украины.

Также, согласно постановлению, Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины должны в течение трех месяцев провести анализ реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания и предоставить Кабмину предложения по их совершенствованию.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения опровергли, что Емец собирается подавать в отставку.


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