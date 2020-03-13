Медреформа в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/2579-pyatnica-13-e-sudba-medreformy-v-ukraine-otmenit-ili-ostanovit.html

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В пятницу, 13 марта, на заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады будут решать, что делать с медицинской реформой дальше (старт второго этапа медреформы в Украине должен стартовать 1 апреля). В повестке дня — законопроект №3130 «О признании утратившим силу Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» (№2168), а также проект постановления №3140 о неотложных мерах по недопущению уничтожения системы здравоохранения Украины.

Медреформа: верните как было

Инициаторами законопроекта №3130, выступающими за отмену медреформы, является группа депутатов во главе с Натальей Королевской. По мнению нардепов, принятие этого законопроекта «создаст предпосылки для восстановления содержания и объема прав и свобод граждан и отмены так называемой медицинской реформы».

В документе приводится статистика, свидетельствующая о все более ухудшающемся состоянии медицины в нашей стране. В Глобальном рейтинге благосостояния стран (Prosperity Index), ежегодно составляемом британским аналитическим консорциумом The Legatum Institute, по уровню развития системы здравоохранения Украина среди 149 стран мира опустилась с 86-го места (2013 год) на 135-е (2017) и на 137-е (2018 год). Согласно международным оценкам, в среднем по доступности и эффективности украинская медицина (по итогам 2018 года) в этом рейтинге стоит ниже таких стран как Либерия, Афганистан, Конго, Ирак и Йемен.

Вспомнили депутаты и о зарплате медиков. Средняя заработная плата в отрасли здравоохранения остается одной из самых низких в стране: по данным Госстата, в июне 2019 года ее размер составлял 7542 грн. Это почти в полтора раза ниже, чем зарплаты в среднем по экономике (10 783 грн). А задолженность по выплате зарплат в медицинской сфере на 1 июня 2019 года достигла 15,8 млн грн.

Авторы законопроекта №3130 в пояснительной записке отмечают, что стремятся сделать медицину в Украине бесплатной. Тем не менее, финансово-экономического обоснования благих намерений представлено не было, не просчитаны также последствия такого решения — ведь реформа-то уже запущена. Об этом говорится и в заключении Главного научно-экспертного управления: «К проекту не представлено финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты) о последствиях принятия внесенного законодательного предложения. В частности, в части его влияния, с одной стороны, на изменение общего состояния бюджетного финансирования медицинской отрасли, в том числе уровня финансового обеспечения государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, оплаты труда их работников, обеспечения лекарственными средствами и т. д., с учетом изменений, произошедших в области в течение периода действия закона, а с другой стороны, на формирование рисков для бюджета по программам, финансируемым с начала текущего бюджетного периода, и расходов, финансирование которых в соответствии с положениями закона должно начаться в текущем и следующем бюджетных периодах».

Юристы называют такой рецепт «улучшения» ситуации в сфере здравоохранения спорным, поскольку механическая отмена так называемого закона о медреформе в Украине приведет к образованию пробелов в сфере правового регулирования обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью.

СЭС, мораторий на ликвидацию больниц и повышение зарплат медикам

Еще один документ в повестке дня заседания Комитета по здоровью нации — проект постановления №3140 «О неотложных мерах по недопущению уничтожения системы здравоохранения Украины». Его авторы предлагают признать неудовлетворительными действия Кабинета министров по реформированию системы здравоохранения, ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также меры по противодействию распространению туберкулеза, вирусных гепатитов B и C, предотвращению попадания на территорию Украины и распространению среди населения COVID-19.

Проектом постановления предлагается поручить Кабинету министров:

усилить санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) в населенных пунктах и местах пересечения государственной границы Украины;

не допустить рост цен и возникновения искусственного дефицита лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

Кабинету министров до 1 апреля 2020 года следует:

остановить введение второго этапа медицинской реформы до принятия соответствующего решения Верховной Радой;

возобновить работу Государственной санитарно-эпидемиологической службы;

повысить заработную плату специалистам в области лечебного дела, медико-профилактического дела, медицины, а также специалистам, работающим в государственных и/или коммунальных учреждениях здравоохранения на 100% за счет доплат из фонда регионального развития и/или других источников, освободив данные доплаты от налогообложения;

ввести мораторий на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения до принятия специального закона о системе органов здравоохранения Украины;

совместно с областными государственными администрациями в месячный срок после вступления в силу данного постановления восстановить работу специализированных учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, которые прекратили свою деятельность с 1 января 2019 года.

Медицинская реформа и точка невозврата

Во времена таких угроз, как пандемия COVID-19, медицина снова становится социально значимой и затрагивает интересы абсолютно всех слоев общества. А врачи из расходной части бюджета превращаются в основной фактор, способный противостоять подобным вызовам.

Стали просыпаться те, кто раньше не замечал просчетов медреформы со всеми вытекающими последствиями. На днях внезапно прозрели депутаты областного Ивано-Франковского совета, обратившиеся к правительству с просьбой отсрочить второй этап медицинской реформы. Здесь уже закрыли несколько медицинских учреждений, среди которых Коломыйский психоневрологический диспансер (его помещение, кстати, было отремонтировано только в 2017 году). Та же участь постигла и единственную в Коломые инфекционную больницу, построенную по современным требованиям к изоляции пациентов, имеющую очистительные сооружения, кислородную станцию... Инфекционные больницы попросту не могут выжить в предлагаемых медреформой условиях — оплата за пролеченный случай. Это можно сравнить с ситуацией, если бы пожарным платили только за каждый потушенный пожар.

Ситуация на грани неуправляемого хаоса, ярко проявившаяся в Новых Санжарах массовой яростью толпы, говорит о многом. А ведь это регион, где — как нам рапортовали чиновники — успешно пилотируется следующий этап медреформы. Тот самый, который стартует по всей Украине 1 апреля — в День смеха.

Когда поезд медреформы уже мчится, срывать стоп-кран чревато. Похоже, это понимает и президент, и Кабинет министров, и новый министр здравоохранения, которого пригласили на заседание Комитета здоровья нации. Скорее всего, реформу ждет коррекция — ее будут пытаться довести до ума.