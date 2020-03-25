Министерство образования и науки возглавила Любомира Мандзий

Любомира Мандзий. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n135761-ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-vozglavila-lubomira-mandziy.html

Ракурс

Министерство образования и науки Украины возглавила Любомира Мандзий, которая была назначена временно исполняющей обязанности министра.

Решение о назначении Мандзий на должность в. и. о. министра образования и науки было принято во время сегодняшнего заседания Кабмина.

Мандзий поблагодарила за оказанное доверие и заявила, что сейчас перед министерством стоит множество вызовов, которые необходимо решать в срочном порядке.

Среди главных проблем министерства были названы вопросы окончания учебного года и проведения вступительной кампании в условиях коронавирусного карантина.

Родилась Мандзий в селе Опака Дрогобычского района Львовской области 10 мая 1973 года.

В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по профилю «География».

В 2003 году она защитила диссертацию кандидата политических наук. В 2008 году Мандзий защитила ученое звание доцента.

С 2016 года по 2019 год Мандзий являлась директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

С 11 сентября 2019 года Мандзий занимала должность заместителя министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно говорит на польском языке, а также на достаточном уровне владеет английским языком.

Как ранее писал «Ракурс», 10 марта 2020 года Кабмин назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки Юрия Полюховича.