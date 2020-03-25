Рябошапка о подозрении Порошенко: Это юридический «трэш»

Руслан Рябошапка, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n135762-ryaboshapka-o-podozrenii-poroshenko-eto-uridicheskiy-tresh.html

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Руслан Рябошапка, бывший генпрокурор Украины заявил, что в подозрении, которое Государственное бюро расследований (ГБР) готовило пятом президенту Украины Петру Порошенко, не было никаких доказательств вины бывшего главы государства.

Это подозрение Порошенко он в недавнем интервью охарактеризовал как «юридический трэш», сообщает издание «Гордон».

То, что было предложено подписать, — это юридический «трэш», не выдерживающий никакой критики. Во-первых, документ был необоснованным. Во-вторых, он был незаконным, — подчеркнул Рябошапка.

По его словам, то, в чем обвиняли Порошенко, не имело под собой достаточных оснований.

Не было никаких доказательств, подтверждающих эти действия. Юридическая квалификация тоже была фантастическая… В этих действиях нельзя было обвинить президента в то время, — считает Рябошапка.

В конце ноября прошлого года пресс-служба ГБР назвали 13 уголовных производств, в которых фигурировал Порошенко.

Они, в частности касались, задержания и депортации Михаила Саакашвили, неудачной попытки перехода украинских кораблей в Азовское море через Керченский пролив осенью 2018 года, а также внесения Порошенко в парламент представления на назначения Владимира Гройсмана премьер-министром «при отсутствии коалиции в Верховной Раде».

Рябошапка стал генпрокурором 29 августа 2019 года. 5 марта этого года Верховная Рада выразила ему недоверие. Новым генпрокурором 17 марта стала Ирина Венедиктова.