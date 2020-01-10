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Анексія Криму: Росія зобов'язана сплатити 82 млн дол. українським фірмам за майно на півострові, фото — Аргумент

Росія зобов’язана сплатити 82 млн дол. українським фірмам за майно в Криму: рішення суду

10 січ 2020, 17:05
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Росію зобов’язали сплатити 12 українським фірмам компенсацію в розмірі 80 млн швейцарських франків (82 млн. дол.) за конфіскацію майна на окупованому Кримському півострові.

Таке рішення було ухвалено ще в квітні 2019 року Міжнародним арбітражним судом у Женеві, але російська сторона подала апеляції. Однак Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляції російської сторони і зобов’язав виплатити компенсацію українським компаніям, пише Swissinfo.

Росія у своїх апеляційних скаргах заявляла, що Міжнародний арбітражний суд не має юрисдикції для розгляду цієї справи і визначення статусу Криму. Також представники РФ називали «непридатним» аргумент української сторони про те, що українські фірми мають бути захищені угодою про захист інвестицій між Росією та Україною від 1998 року.

Проте Федеральний суд Швейцарії підтвердив компетенцію суду в Женеві та відхилив апеляцію представників РФ.

Йдеться про два позови українських компаній, подані 2015 року. Перший позов подала «Укрнафта», другий — 11 українських підприємств, частина з яких раніше була пов’язана з групою компаній олігарха Ігоря Коломойського.

«Ракурс» писав, що «Нафтогаз» хоче стягнути з Росії 7 млрд дол. компенсації за втрату своїх активів, які розташовані в анексованому Криму. У зв’язку з цим «Нафтогаз» подасть до Третейського суду Гааги оновлені позови проти РФ.

Джерело: Ракурс


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