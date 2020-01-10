Аннексия Крыма: Россия обязана выплатить 82 млн долл. украинским фирмам за имущество на полуострове, фото — Аргумент

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Ракурс

Россию обязали выплатить 12 украинским фирмам компенсацию в размере 80 млн швейцарских франков (82 млн долл.) за конфискацию имущества на оккупированном Крымском полуострове.

Такое решение было принято еще в апреле 2019 года Международным арбитражным судом в Женеве, но российская сторона подала апелляции. Однако 9 января Федеральный суд Швейцарии отклонил их и обязал РФ выплатить установленную судом компенсацию украинским компаниям, пишет издание Swissinfo.

Россия в своих апелляционных жалобах заявляла, что Международный арбитражный суд имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела и определения статуса Крыма. Также представители РФ называли «непригодным» аргумент украинской стороны о том, что украинские фирмы должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года.

Однако Федеральный суд Швейцарии подтвердил компетенцию суда в Женеве и отклонил апелляцию представителей РФ.

Речь идет о двух исках украинских компаний, поданных в 2015 году. Первый иск подала «Укрнафта», второй —11 украинских предприятий, часть из которых ранее была связана с группой компаний олигарха Игоря Коломойского.

«Ракурс» писал, что «Нафтогаз» хочет взыскать с России 7 млрд долл. компенсации за потерю своих активов, которые расположены в аннексированном Крыму. В связи с этим «Нафтогаз» подаст в Третейский суд Гааги обновленные иски против РФ.