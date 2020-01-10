Аннексия Крыма: «Нафтогаз» через Гаагу хочет взыскать с России 7 млрд долларов

Нафтогаз. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n131840-anneksiya-kryma-naftogaz-cherez-gaagu-hochet-vzyskat-s-rossii-7-mlrd-dollarov.html

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«Нафтогаз» хочет взыскать с России 7 млрд долл. компенсации за потерю своих активов, которые расположены в аннексированном Крыму. В связи с этим, «Нафтогаз» подаст в Третейский суд Гааги обновленные иски против РФ.

О таком решении сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко во время своего интервью изданию LIGA.net.

Витренко сообщил, что по оценкам «Нафтогаза» потери компании из-за потери возможности использовать свои активы в оккупированном Крыму составляют 5 млрд долл. без учета процентов. Сумма компенсации с процентами составит более 7 млрд долл.

В настоящее время «Нафтогаз» уже подает обновленные иски в Третейский суд Гааги.

Витренко уточнил, что решение суда по данным искам может быть вынесено в конце 2020 года или в 2021 году.

Как известно, в июне 2019 года «Нафтогаз» подал в Третейский суд Гааги иск против России относительно компенсации убытков, полученных в результате экспроприации активов компании, размещенных на территории аннексированного Крыма. Сумма компенсации составляла 5,2 млрд долл.

Суд решил разделить производство на две стадии. На первой стадии судом было признано, что Россия нарушила ряд пунктов Соглашения о защите инвестиций, когда экспроприировала в Крыму активы, принадлежащие «Нафтогазу».

На второй стадии суд будет принимать решение относительно размера компенсации, которую должна выплатить Россия «Нафтогазу».