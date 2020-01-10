Анексія Криму: «Нафтогаз» через Гаагу хоче стягнути з Росії 7 млрд доларів

Нафтогаз. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n131840-aneksiya-krymu-naftogaz-cherez-gaagu-hoche-styagnuty-z-rosiyi-7-mlrd-dolariv.html

Ракурс

«Нафтогаз» хоче стягнути з Росії 7 млрд дол. компенсації за втрату своїх активів, які розташовані в анексованому Криму. У зв’язку з цим, «Нафтогаз» подасть до Третейського суду Гааги оновлені позови проти РФ.

Про таке рішення повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко під час свого інтерв’ю виданню LIGA.net.

Вітренко повідомив, що за оцінками «Нафтогазу» втрати компанії через втрату можливості використовувати свої активи в окупованому Криму складають 5 млрд дол. без урахування відсотків. Сума компенсації з відсотками складе понад 7 млрд дол.

Наразі «Нафтогаз» вже подає оновлені позови до Третейського суду Гааги.

Вітренко уточнив, що рішення суду по даних позовах може бути винесено наприкінці 2020 року або у 2021 році.

Як відомо, у червні 2019 року «Нафтогаз» подав до Третейського суду Гааги позов проти Росії щодо компенсації збитків, отриманих у результаті експропріації активів компанії, розміщених на території анексованого Криму. Сума компенсації становила 5,2 млрд дол.

Суд вирішив розділити розгляд справи на дві стадії. На першій стадії судом було визнано, що Росія порушила низку пунктів Угоди про захист інвестицій, коли експропріювала в Криму активи, що належать «Нафтогазу».

На другій стадії суд буде приймати рішення щодо розміру компенсації, яку має виплатити Росія «Нафтогазу».