Прокуратура открыла производство из-за указа Путина. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n135763-prokuratura-otkryla-proizvodstvo-iz-za-ukaza-putina-o-pravah-na-zemlu-v-krymu.html

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Крымская прокуратура отреагировала на указ президента РФ Владимира Путина, которым украинцев лишили возможности владеть землей в Крыму.

Прокуратура расследует факт присвоения государственной и частной собственности на временно оккупированной территории Крыма, что является нарушением международного гуманитарного права, а именно ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 и ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше 1907 года, а также является военным преступлением в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда (ст. 8 (2) (а) (IV)). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

В ходе следствия удалось установить более чем 4 тыс. захваченных оккупантами объектов стоимостью свыше 60,2 млрд грн. Судами по ходатайствам прокуроров наложен арест на имущество общей стоимостью около 4,1 млрд грн.

Отмечается, что прокуратура предоставит правовую оценку указу Путина, которым в оккупированном Крыму запретили владеть земельными участками лицам без российского гражданства.

Как сообщается на сайте официальных документов РФ, своим указом Путин внес практически всю территорию аннексированного Крыма в перечень территорий, на которых землей не могут владеть лица без российского гражданства. В перечень вошли земельные участки Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов. Также сегодня входят пограничные земельные участки городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Напомним, суд обязал Россию выплатить 12 украинским фирмам компенсацию в размере 80 млн швейцарских франков (82 млн дол.) за конфискацию имущества на оккупированном Крымском полуострове.