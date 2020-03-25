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Дата відкриття метро у Києві невідома. Фото: 24 канал

Кличко про метро: Якщо коронавірус поширюватиметься з такою ж динамікою, обмеження продовжимо

25 бер 2020, 13:06
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Китайський коронавірус став причиною закриття метро у Києві та інших містах України. Його планувалося закрити до 3 квітня, проте обмеження можуть бути продовжені.

Робота метро може бути припинена, якщо коронавірус у столиці поширюватиметься з такою ж динамікою, як зараз. Про це під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на питання, чи закриють метро до 17 квітня.

Якщо вірус поширюватиметься з такою ж динамікою, обмеження діятимуть далі. Дату відкриття метро я вам зараз, на жаль, сказати не можу, — зазначив він.

Кличко також закликав не лікуватися рецептами з інтернету, а звертатися до медиків.

Закликаємо не лікуватися рецептами з інтернету! А в разі виникнення симптомів коронавірусу — одразу звертатися до медиків, тільки вони можуть врятувати життя та здоров’я людини, — наголосив Кличко.

У Києві є сім визначених лікарень для прийому та лікування інфікованих вірусом COVID-19:

  • Олександрівська лікарня;
  • Київська міська лікарня № 4;
  • Київська міська лікарня № 9;
  • Київська міська дитяча лікарня № 1;
  • Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;
  • Міський пологовий будинок № 3;
  • Міський пологовий будинок № 5.

Ці заклади забезпечені експрес-тестами та необхідними засобами захисту.

Мер Києва додав, що лікарі провели телеміст з китайськими медиками, які зазначили, що найголовніше у боротьбі з вірусом — самоізоляція, а курс лікування триває 21 день з моменту виявлення коронавірусу.

Також Кличко закликав киян та журналістів «не кошмарити лікарів».


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